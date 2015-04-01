В Минздраве состоялось заседание экспертной группы и представителей фармрынка

Именно о создании такой группы для обеспечения постоянного диалога было договорено 24 апреля 2015 года во время встречи руководства МОЗ Украины с представителями ассоциаций международных и локальных фармацевтических производителей.

В течение нескольких часов специалисты обсуждали вопросы дерегуляции отечественного фармацевтического рынка, согласовывая совместный вариант Проекта приказа МЗ Украины «О внесении изменений в приказ МЗ Украины от 26.08.2005 № 426».

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Члены экспертной группы также дискутировали по поводу изменений к Национальному перечню основных лекарственных средств и относительно дальнейшей судьбы Постановления КМУ № 240 «О референтном ценообразовании на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются за средства государственного и местных бюджетов». Эти два вопроса станут предметом детального рассмотрения на следующем заседании экспертной группы ориентировочно за неделю.

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В целом же присутствующие положительно оценили инициативу Минздрава Украины относительно совместной работы, отметив, что такой формат сотрудничества облегчает процесс наработки прозрачных и равных правил работы в фармацевтической отрасли.