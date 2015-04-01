В Житомирской области впервые проведена операция на открытом сердце

Первым пациентом стал житель Бердичевского района 1952 года рождения, который в декабре прошлого года перенес инфаркт миокарда. По словам заведующего кардиохирургического центра Анатолия Матвийчука, больному было проведено коронаровентрикулографию и все дополнительные неинвазивные методы обследования. Выявлено субоклюзионное поражение коронарных артерий и послеинфарктная аневризма левого желудочка с тромбом в просвете.

«Было проведено аорто-коронарное шунтирование и резекция аневризмы левого желудочка с удалением тромбов из левого желудочка. Операция проводилась генеральным директором Института сердца МЗ Украины Борисом Тодуровым и медиками недавно открытого кардиохирургического центра областной клинической больницы», - рассказал Анатолий Матвийчук.

Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии кардиохирургического центра. В ближайших планах - следующие оперативные вмешательства на открытом сердце.