Коллектив Национального института рака встретится с претендентами на должность директора

Встреча с претендентами на должность директора Национального института рака запланирована на 3 апреля 2015 года и состоится по адресу: г. Киев, вул. Васильковская, 45 (2 этаж, Актовый зал).

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Оргкомитет предложил претендентам преемник график встреч с трудовым коллективом:

10.00 - Думанский Юрий Васильевич.

10.45 - Колесник Елена Александровна.

11.30 - Осинский Дмитрий Сергеевич.

12.15 - Тодуров Иван Михайлович.

В этот же день с 9.00 до 17.30 час. запланирован опрос трудового коллектива Национального института рака относительно вероятного руководителя учреждения.

Опрос состоится по адресу: г. Киев, вул. Ломоносова, 33/43, (Административный корпус, 1 этаж, актовый зал). Приглашены все работники Национального института рака.

По результатам этих встреч и на основе опроса, который носит рекомендательный характер, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили примет окончательное решение о назначении директора (согласно пункта 7.2. Устава Национального института рака, утвержденного приказом МЗ Украины от 17.01.2015 г. № 14).

Напомним, что приказом МЗ Украины от 24.02.2015 г. №17-о «О проведении открытого отбора кандидатов на должность директора Национального института рака» была создана комиссия по отбору претендентов.

По результатам заседаний комиссии к участию в отборе на должность директора Национального института рака были допущены 18 человек, из которых, по результатам презентаций, видение развития учреждения и путем рейтингового голосования членов комиссии, до встреч с коллективом Национального института рака было допущено четырех человек.