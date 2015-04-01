Лечебные свойства грейпфрута

Он также препятствует усвоению жиров, ускоряет обмен веществ, улучшает работу кишечника и стимулирует процесс пищеварения, что в результате приводит к похудению. Инозитол в составе грейпфрута препятствует накоплению жиров и способствует выведению токсинов из печени.

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Любителям грейпфрутов не страшны даже камни в почках! Хотите снизить риск образования почечных камней? Пейте сок грейпфрута. Исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что грейпфрутовый сок значительно снижает риск образования камней-оксалатов – по сравнению с яблочным и апельсиновым соком.

Еще одни фитосоединения, которые можно найти в составе грейпфрута – лимоноиды – являются мощными детоксикантами крови и обладают более высокой биодоступностью по сравнению с теми же фенолами из зеленого чая, которые широко известны как противораковый антиоксиданты. Они способны ингибировать образование опухоли благодаря активности так называемого фермента детоксикации глутатион-S-трансферазы. Этот фермент запускает реакцию в печени, что помогает растворить токсичные соединения более для последующего их выведения из организма.