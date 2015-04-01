За сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.