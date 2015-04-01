За сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения

12:53, 01 апреля 2015
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За прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет

Украинский военый, раненый в АТО, прооходит лечение в больнице

За сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.

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