За сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения
12:53, 01 апреля 2015Страна
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За прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет
Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.
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