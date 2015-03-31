Уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшился - СЭС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Главного управления Госсанэпидслужбы в столице.

С 23 по 29 марта гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 18 тыс. 999 человек, из них 12 тыс. 061 (63,5%) - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель на 10 тысяч населения составил 67,5, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 102,7) на 34,3%.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Шевченковском - 96,1, а наименьший - 44,3 (на 10 тысяч населения) в Оболонском районе города.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

На прошлой неделе больше всего болели гриппом и ОРВИ дети до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 53,8%.

За 13 недель 2015 года летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано.