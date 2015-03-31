Минобороны потратит более 50 млн грн на закупку индивидуальных аптечек для бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела снабжения медицинского имущества Военно-медицинского департамента Минобороны Украины Владимир Прудников сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Около 52 млн грн будет использовано на закупку аптечек, которые до конца мая будут поставлены в войска. Часть аптечек - 46 тыс. аптечек - будут заложены в неприкосновенный запас», - отметил он.

По словам Прудникова, в этих аптечках будут препараты отечественного производства.

В свою очередь директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба отметил, что «в конце прошлого года состоялось несколько совещаний с волонтерами, принято протокольное решение с привлечением, как специалистов Минобороны, так и волонтеров. С учетом нашего опыта за период кампании 2014 года, в соответствии с мировыми стандартами мы согласовали состав аптечки».

«Четвертая волна мобилизации должна закончиться в конце мая, и проект по закупке аптечек за государственные средства мы должны закончить также в конце мая. Учитывая то, что некоторые подразделения за это время уже будут в зоне АТО, и оставить их без средств индивидуальной защиты мы не имеем права, поэтому мы завезли на наши мобильные госпитали в зоне АТО 4000 аптечек», - сообщил Верба.