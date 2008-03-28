60 % отравлений среди украинских детей вызваны алкоголем

В Украине катастрофическая ситуация относительно алкогольного отравления среди детей – 60 % - и отравлений вызванных токсичными веществами – 20 % от всех случаев отравлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой коллегии Минздрава Украины сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, причина в “отсутствии структурированной политики государства относительно алкоголя и наркотиков, которая ощутимо влияет на раннее привлечение к употреблению алкоголя и наркотиков детского населения и молодежи”.

В.Князевич считает, что в Украине нет реального влияния за алкогольным поведением детей и молодежи. “В отличие от цивилизованных стран мира, Украина до сих пор не имеет Основ законодательства относительно алкоголя, наркотиков и психотропных веществ", – отметил министр.

По его информации, невзирая на такие тревожные данные, “в Украине нет ни одного детского токсикологического центра для предоставления квалифицированной помощи”.