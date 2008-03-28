60 % отравлений среди украинских детей вызваны алкоголем

17:22, 28 марта 2008
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Кто может на это повлиять?

В Украине катастрофическая ситуация относительно алкогольного отравления среди детей – 60 % - и отравлений вызванных токсичными веществами – 20 %  от всех случаев отравлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой коллегии Минздрава Украины сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

 По его словам, причина в “отсутствии структурированной политики государства относительно алкоголя и наркотиков, которая ощутимо влияет на раннее привлечение к употреблению алкоголя и наркотиков детского населения и молодежи”.

В.Князевич считает, что в Украине нет реального влияния за алкогольным поведением детей и молодежи. “В отличие от цивилизованных стран мира, Украина до сих пор не имеет Основ законодательства относительно алкоголя, наркотиков и психотропных веществ", – отметил министр. 

По его информации, невзирая на такие тревожные данные, “в Украине нет ни одного детского токсикологического центра для предоставления квалифицированной помощи”. 

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