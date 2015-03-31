Большинство призывников четвертой волны мобилизации непригодны к военной службе

Большинство призывников в рамках четвертой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины признаны непригодными к военной службе.

Такие данные обнародовала народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, ссылаясь на официальные данные Министерства обороны Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «БПП».

Согласно документам, предоставленным в ответ на запрос народного депутата, из 117 тыс. 044 человек, которые прошли военно-медицинскую комиссию в ходе четвертой волны мобилизации, годными к военной службе признаны 52 тыс. 962 человек.

Среди заболеваний, по которым потенциальные военнослужащие были не допущены к выполнению воинского долга, чаще всего указывали психические болезни - 32%, на втором месте - сердечно-сосудистые заболевания - 31,1%, заболевания нервной системы - 22,7%. Далее идут травмы и ранения - 10% и заболевания органов пищеварения - 4,2%.

Как отмечает Богомолец, такой процент мужчин с психическими заболеваниями в период мобилизации вызывает серьезную озабоченность и требует тщательной проверки и контроля. В частности, подтверждение информации от психиатрических больниц, где эти люди проходили или проходят лечение на данный момент, чтобы избежать злоупотреблений при прохождении военно-медицинской комиссии.

В целом высокий уровень заболеваемости среди мужчин трудоспособного возраста вызывает серьезную обеспокоенность и требует усиленного внимания правительства и депутатов к уровню здравоохранения в государстве и средствам, которые на него выделяются, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, четвертая волна мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины началась 20 января и продлится 90 дней, мобилизации подлежат более 60 тысяч человек.

Сегодня, 31 марта, в Генштабе ВСУ сообщили, что план призыва в рамках четвертой волны мобилизации уже выполнен на 77%, каждый восьмой мобилизован является добровольцем.

Всего в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также будет продолжаться 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.