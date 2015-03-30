Около 90% жителей оккупированных территорий Донбасса не хотят покидать место жительства

89% жителей оккупированных территорий Донбасса не хотят покидать место жительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), Наталья Харченко во время круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев», инициированного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

Читайте такжеТОП-5 наиболее нуждающихся оккупированных городов Донбасса

По ее словам, социологи ожидали в марте новую волну миграции, однако этого не происходит.

«89% опрошенных жителей оккупированных территорий заявляют, что они никуда не поедут. Сейчас на Донбассе остались группы, которые больше всего привязаны к месту проживания, которые не планируют выезжать. Лишь 6% опрошенных хотели бы уехать, но не могут из-за ряда обстоятельств. Планируют выехать до лета около 1% населения. Таких, кто планирует уехать, но не знают когда» - также 1%. В Европу, США или Канады хотели бы уехать 5% жителей, но, как правило, мы видим, что эти планы не подтверждаются конкретными действиями. Это скорее рассуждения о том, что надо что-то делать, возможно, нужно ехать, что-то делать», - сказала Харченко.

Читайте такжеНа оккупированных территориях Донбасса не хватает самых необходимых продуктов

«Из общего числа опрошенных, которые планируют покинуть оккупированные города, в другую область Украины уехали бы 42%, в Россию – 30%», - отметила Харченко.

По словам научного сотрудника КМИС Дарьи Пироговой, большинство жителей не хотят и не имеют никаких планов по поводу отъезда.

«Даже те переселенцы, кто уехал в другие города, ждут того момента, когда можно будет вернуться в Донецк, Горловку, в свой родной город. Для тех немногих, кто хочет выехать, есть проблема с отсутствием денег, места, куда можно уехать и несогласие родителей, чтобы ребенок уезжал», - сказала Пирогова.

Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В основе карты - данные социологического исследования КМИС, проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования - оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 г.), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В опросах, проведенных с октября 2014 г. по март 2015 г., изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуации с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.