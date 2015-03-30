Как передает корреспондент УНИАН, в ходе круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных хителей и переселенцев» социологи озвучили ТОП-5 самых нуждающихся оккупированных городов Донбасса.

По словам генерального директора Киевского международного института социологии (КМИС) Натальи Харченко, наиболее сложная гуманитарная ситуация по большинству потребностей среди оккупированных городов на сегодня сложилась в Дебальцево.

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«Также в пятерку самых нуждающихся городов вошли Юнокоммунаровск, Илловайск, Счастье и Докучаевск. Это города, которые больше всего пострадали от военных действий. Где шли самые масштабные военные действия, где самые большие разрушения, там люди нуждаются больше всего. Для нас было неожиданным, что по продуктам, по предметам гигиены, по бытовым товарам, к проблемным городам относится и Енакиево»,. – сказала Харченко.

По словам научного сотрудника КМИС Дарьи Пироговой, кроме дефицита продуктов, медикаментов, есть проблемы с медицинским обслуживанием.

«Новые проблемы для марта – не хватает «скорых» и бензина для них. Наши информанты говорят, что выбор медикаментов ограничен, но достаточен. Однако денежных средств, чтобы купить лекарства нет. Поэтому лекарственные средства должны быть в партиях гуманитарной помощи. Остро не хватает моющих средств, мыла, шампуней и т.д.», - сказала Пирогова.

В свою очередь координатор Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, проинформировала, что новым направлением в работе штаба стали города на линии огня и прифронтовые города.

«Эта наша внутренняя классификация, но названия очень красноречиво характеризуют ситуацию, в которой оказались жители этих населенных пунктов. По решению Рината Ахметова, была организована доставка продуктов, как в сами города, так и выехавшим переселенцам. За 3 месяца мы передали жителям самых нуждающихся населенных пунктов — 125 тысяч продуктовых наборов. Помощь доставлялась из логистического центра в Мариуполе. Помимо продуктовых наборов мы продолжаем доставлять наборы для детей в возрасте от 0 до 2 лет», - сказала Филь.

Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В основе карты - данные социологического исследования КМИС, проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования - оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 г.), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В опросах, проведенных с октября 2014 г. по март 2015 г., изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуации с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.