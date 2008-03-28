Выявлены причины подростковой депрессии

Депрессия и повышенное беспокойство мешают подросткам найти друзей и формируют предпосылки для асоциального поведения. Исследователи из Университета штата Вермонт и Университета штата Миннесота /США/ наблюдали за 205 подростками, начиная от 12-летнего возраста до наступления 20 лет, рассматривая их социальную активность, отношения с ровесниками, одноклассниками, преподавателями и родителями.

Было установлено, что весёлые и открытые подростки не имели проблем с общением с окружающими и близкими, были более дружелюбными и любознательными. Те же, кто с переходного возраста страдал от чрезмерного волнения и психологического напряжения, оставались нелюдимыми до взрослой жизни. Подавленное настроение в юности приводило к социальным проблемам, мешающим нормальному функционированию человека в социуме, включая трудности в личной жизни, учебной успеваемости и с поиском работы.

ami-tass.ru