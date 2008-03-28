Осторожно: соска!

Вместе с тем в последнее время детей все чаще переводят на искусственное выкармливание. Именно в таких ситуациях появляется риск развития стоматологических заболеваний. Нарушение в зубно-челюстной системе ребенка во время искусственного выкармливания с помощью соски очень быстро проявляется и является очевидными даже для неспециалистов.

Что же происходит в ротовой полости ребенка во время неправильного пользования соской? В первую очередь, при постоянном употреблении рафинированных углеводов (в частности глюкозы), которые во время своего распада создают кислую среду, "мишенью" кариеса является незрелая маломинерализованная эмаль.

Во-вторых, на такой эмали развиваются кислотворные микроорганизмы, которые тоже разрушают эмаль молочных зубов.

В-третьих, очень портят эмаль сладкие напитки, особенно богатые органическими кислотами (многообразные соки и тому подобное).