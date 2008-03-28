Зачем человеческому организму железо?

Железо - это распространенный в природе элемент, который принадлежит к макроэлементам в связи с относительно высоким содержанием в организме, - свыше 4 г.

Большая часть его, что утилизируется в организме, используется костным мозгом для биосинтеза гемоглобина. Железо депонируется в организме главным образом в печени, селезенке и костном мозге. Количество этого элемента, который всасывается в кишечнике здорового человека, в среднем составляет 1 мг в сутки и зависит от возраста, состояния здоровья, функции пищеварительного тракта (ТТ), количества химических форм элемента, состава желудочного сока, что способствует образованию растворимых форм ионизированного железа. Очевидно, с этими обстоятельствами может быть связана значительная часть железодефицитной анемии в случае ахлоргидрии. Нужно отметить, что организм сам регулирует процесс всасывания железа в зависимости от потребности в этом элементе. Так, у здоровых мужчин в кишечнике всасывается 3-8 % железа, у женщин – 10 %, у больных железодефицитной анемией – 20 %. Употребление значительных количеств кофе и чая значительно снижает всасывание микроэлемента.

Токсичность железа и его препаратов у здоровых людей - явление очень редкое, однако значительные дозы могут быть опасными для здоровья.

Железо - биоэлемент широкого спектра действия, принадлежит к кроветворным микроэлементам, потому что он нужен для образования гемоглобина и миоглобина. Железо принимает участие во многих процессах, входит в состав ферментов, которые стимулируют внутриклеточные процессы обмена, способствует росту, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям, предотвращает усталость и тому подобное. Суточная потребность в железе составляет 15 мг - для мужчин и 17 мг - для женщин.

В случае дефицита этого элемента в организме возникает железодефицитная анемия. Причинами развития дефицита железа в организме является: бедность на него суточных рационов, увеличение расходов МЭ в случае кровотечений, язвы желудка, нарушения деятельности ТТ, хронической гемоглобинурии, оперативных вмешательств, травм, паразитарных инфекций.

Основными источниками железа являются пищевые продукты, особенно животного происхождения: говядина, свинина, баранина, печень, почки, меньшей мерой - рыба, куриное мясо и яйца. Из растительных продуктов больше всего этого микроэлемента содержат зернобобовые, гречишная крупа, пшено, рис, соя, орехи и зеленые овощи (лук, редиска, морковь, щавель, зеленый горошек, капуста, чеснок, зеленые томаты, хрен, огурцы, фрукты, любые сухофрукты). Из мясной пищи усваивается до 20 % железа, тогда как с растительной - лишь 6 %.

Диагностику дефицита железа в организме человека осуществляют на основе ряда морфологических и биохимических тестов. Специфическим показателем дефицита служит повышение общей способности сыворотки крови (более чем 60 мкмоль/л).