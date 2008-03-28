Как избежать проблем при переходе на летнее время

В соответствии с порядком исчисления времени, на территории Украины 30 марта 2008 года в 3 часа ночи будет осуществлен переход на летнее время - часы нужно перевести на час вперед. Соответственно и спать мы будем меньше. Исторически это делается с единственной целью: сэкономить электроэнергию за счет более полного размещения большей части активного времени большинства, в светлое время суток.

Врачи же утверждают, что перевод часов негативно влияет на здоровье некоторых людей. Последние исследования показали, что переход на новое время чреват стрессами, нарушениями сна, сбоями в работе иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также проблемами с обменом веществ.

После перехода на летнее время число вызовов "скорой" по поводу сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 7%. При этом, самым опасным считается отметка в две недели после перевода стрелок. К этому времени частота вызовов вырастает до 17%. В течение первых пяти суток увеличивается также смертность от инфарктов (75%), растет число попыток самоубийств (60%) и несчастных случаев (11 - 19%). Впрочем, последние данные приводят лишь активисты борьбы с летним временем.

Чтобы избежать негативных последствий перехода на летнее время, специалисты советуют придерживаться следующих простых советов: гулять побольше, стараться пить не спиртное, а травяные чаи, спать с задернутыми шторами и на свежем воздухе, как минимум с открытой форточкой.

Справка: В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных традиций. Впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году. В СССР переход на "летнее" время первый раз состоялся в 1917 году, а с 1981 года "летнее" и "зимнее" время вновь начало регулярно действовать.

Практика ежегодного перехода на "зимнее" и "летнее" время действует сегодня более чем в 110 странах мира. Из постсоветских государств на "летнее" время не переходят Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а с недавнего времени и Казахстан.

Кстати, не все страны синхронно переводят стрелки часов. В США и Канаде с 2007 года переход на летнее время осуществляется во второе воскресенье марта, в 2:00. Следует заметить, что не по всей территории Штатов и Канады летнее время используется одинаково. К примеру, на северо-западе канадской провинции Онтарио жители отказываются переводить стрелки летом.

Куба перешла на летнее время 16 марта, Иордания переводит стрелки 29 марта, Израиль - 30 марта. Но сильнее всех выделился Гондурас - его граждане спят меньше на час в ночь на 6 мая.

С 1996 года, по рекомендации Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, период действия летнего времени был продлен до последнего воскресенья октября.