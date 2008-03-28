Два самых лучших средства для похудения

Простой способ избавиться от лишнего веса – ежедневная ходьба и новая молочная диета. По подсчетам американских диетологов, именно это поможет за 16 недель сбросить 6 кг, не мучая себя жесткой диетой.

В новом эксперименте приняли участие 199 полных представителей обоих полов разного возраста. В течение 4 месяцев мужчины и женщины должны были ежедневно посвящать ходьбе не менее 1 часа, совершая при этом более 10 000 шагов.

Обязательных изменений требовал и рацион питания, в который были включены продукты, богатые кальцием: обезжиренное молоко, сыр, йогурт и творог. Через 4 месяца каждый доброволец похудел в среднем на 6 кг.

Диетологи объяснили, что снижение веса происходит именно вследствие поступления в организм большого количества кальция и регулярной ходьбы.

Кстати, во время ходьбы в организме теряется довольно много жидкости. Поэтому вне зависимости от погодных условий неплохо выпить стакан воды перед началом ходьбы. Желательно также периодически пить во время долгой ходьбы (более получаса), чтобы избежать обезвоживания. Для этого можно брать с собой бутылку воды. После ходьбы тоже желательно выпить хотя бы один стакан воды.

"Ходите прямо, распрямив плечи и грудную клетку. Мышцы живота слегка напрягите. Ставьте ступню на пятку, а затем перекатывайте ее на пальцы, с силой отталкиваясь передней частью стопы для следующего шага. Чтобы увеличить темп, делайте более быстрые шаги, а не удлиняйте их. Постарайтесь работать руками, согнув их в локтях и двигая ими от талии до грудной клетки и обратно", – советуют эксперты.

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