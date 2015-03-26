Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине не превышен

По информации Центра гриппа и ОРВИ Государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний министерства здравоохранения Украины" и Госсанэпидслужбы Украины, за период 16-22 марта 2015 года эпидемические пороги заболеваемости гриппом в регионах не превышены и находятся в пределах от -3,0 % в Черновицкой до -71,1% в Ивано-Франковской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 202 017 человек, из них 61,5 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 46,9 на 10 тысяч населения, что на 4,9 % меньше, чем за прошлую неделю.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской области - 80,2, самый низкий - в Харьковской - 20,3 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю всего госпитализировано 7 352 человека (3,6 %), что на 4,3 % меньше, чем за прошлый, из них 69,5 % составляют дети до 17 лет. По всей территории Украины отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса, особенно среди детского населения, что свидетельствует об эффективности своевременно проведенных медико-санитарных разграничительных мероприятий среди школьников. В среднем по Украине темп прироста среди взрослого населения и детей до 17 лет уменьшился на 6,1 % и 4,2 % соответственно.

В Донецкой области зарегистрирован случай смерти больного гриппом.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 147 246 человек - 0,4 % от населения Украины, из них 97,8 % составляют лица групп риска.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 147 213 человек - 0,4 % от населения Украины, из них 97,8 % составляют лица групп риска. Объем прививками среди лиц групп медицинского, эпидемиологического и профессионального риска находится на низком уровне. Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 19,0 %.

*Без учета данных по АР Крым и г. Севастополь.