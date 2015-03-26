При Минздраве сформирован новый состав Общественного совета

Как сообщили УНИАН в МОЗ, состоялось учредительное собрание по формированию Общественного совета при МОЗ Украины. К участию в собрании было подано 225 заявлений от институтов гражданского общества различного направления: защита прав пациентов, общественное здоровье, профилактика заболеваний, деятельность профессиональных медицинских сообществ, фармацевтический направление и обеспечения лекарствами, медико-правовое направление, организация здравоохранения и реформа медицинской отрасли и т.д. Значительное количество общественных организаций указала целью своего участия в Общественном совете контроль за деятельностью власти, предотвращения и противодействии коррупции и правозащитную деятельность.

Путем открытого голосования участники учредительного собрания решили не ограничивать численность состава Общественного совета. Новый состав Общественного совета включает 184 человека - представителей институтов гражданского общества.

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На выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2014 года № 688 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года № 996» и с целью эффективной реализации положений Закона Украины «Об очищении власти», обновление Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины, 22 декабря 2014 года полномочия Общественного совета при МОЗ Украины было прекращено.

Общественный совет при центральном органе исполнительной власти является постоянно действующим коллегиальным выборным консультативно-совещательным органом, образованным для обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти, налаживания эффективного взаимодействия указанных органов с общественностью, учета общественного мнения во время формирования и реализации государственной политики.