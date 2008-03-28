В Америке забеременел мужчина-транссексуал

Лечащий врач Томаса Беати подтвердил, что мужчина беременный В последнем номере лос-анджелесского журнала The Advocate, аудиторию которого составляют лесбиянки, геи и бисексуалы, вышла статья транессексуала Томаса Беати, который утверждает, что находится на пятом месяце беременности.

Мужчина утверждает, что находится на 22-й неделе беременности. В подтверждение своих слов, к статье он прилагает собственную фотографию, на которой отчетливо видно мужскую растительность на лице, плоскую грудь и набухший живот.

Томас Беати называет себя мужчиной-транссексуалом, так как он родился девочкой, однако прошел операцию по изменению пола. Хотя и не решился отказаться от доставшихся ему от рождения половых органов.

Необходимо отметить, что решение завести ребенка мужчина принял вместе со своей женой Нэнси Беати, в браке с которой они живут уже около 10 лет. Так как женщина не может иметь детей, то было принято решение, что ребенка должен выносить Томас.

После того, как мужчина перестал делать инъекции гормональных препаратов, у него снова начались месячные. И через год он, наконец, смог зачать от замороженной донорской спермы, ребенка. Однако, тогда же оказалось, что у него внематочная беременность, которая требует хирургического вмешательства.

Супруги попытали счастья второй раз. На этот раз все прошло успешно, и теперь супруги ожидают появления в семье дочки, которая должна родиться 3 июля.

InoPressa