Курсантам факультета психологии Нацгвардии выдали дипломы досрочно

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии торжественного вручения дипломов молодым лейтенантам Нацгвардии принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

В интервью журналистам по этому поводу он сказал: "Сегодня День Национальной гвардии Украины. Этот выпуск досрочный, потому что Украина в опасности. Я хочу поблагодарить родителей, в первую очередь, выпускников, за то, что они воспитали таких детей, которые стали мужественными воинами и которыми гордится страна".

"Я убежден, что они пройдут достойно свой путь - путь командиров Национальной гвардии", - отметил секретарь СНБО.