Что сделал Минздрав Украины за 100 дней?

Министерство здравоохранения Украины, как структурная часть Правительства, имеет наработки, которые дают возможность рядовым украинцам оценить работу министерства за 100 дней своей деятельности, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

Президент Украины, Правительство и Министерство здравоохранения рассматривают задание последующего усовершенствования системы здравоохранения, как национальный приоритет. Поэтому, первым шагом профильного министерства во главе с министром здравоохранения Василием Князевичем было определено задание по созданию концепции построения медицинской отрасли в долгосрочной перспективе и, на выполнение программы деятельности Кабмина "Украинский прорыв: для людей, а не для политиков", разработки пяти приоритетних направлений деятельности.

Стратегическим заданием для министерства является реформирование системы предоставления медицинской помощи, где врач будет высокоуважаемым и ключевым лицом, а пациенту государство гарантирует предоставление качественной медицинской помощи.

На контроле министра разработка стратегической Программы создания здоровой европейской нации. На сегодня сверхзадание для Правительства и Минздрава Украины - за 5 лет своей деятельности продлить продолжительность жизни рядового украинца на 3 года.

Среди направлений, которые Министерство здравоохранения определило в своей деятельности на ближайшее время, как приоритетные, есть:

1. Внедрение общеобязательного медицинского страхования; Министерством уже разработана и предложена к обсуждению Концепция страховой медицины, на почве которой сформируется все отечественное страховое законодательство. С учетом мирового опыта работы страховой медицины, Минздравом разработаны соответствующие законопроекты.

2. Улучшение материально-технической базы сельской медицины и возрождение авторитета врача в обществе. Принято постановление КМУ "О порядке использования в 2008 г. субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на оснащение сельских амбулаторий и ФАПов, приобретения автомобилей скорой помощи" для сельских заведений здравоохранения" №99 от 27.02.2008. В 2008 г. предусмотрено существенное повышение заработной платы врача до 4000 тыс.грн., обеспечение сельских медиков служебным авто и жильем молодых специалистов;

3. Усовершенствование системы госрегистрации лекарственных средств, наведение порядка в фармацевтической отрасли; Контроль со стороны государства и ответственность перед пациентами за лекарственные средства.

4. Подготовка и внедрение программы перехода на адресную денежную помощь инсулинозависимым больным. Наконец заработали общественные институты и общественные советы при Министерстве здравоохранения, которые совместно со специалистами Минздрава разрабатывают наиболее эффективный механизм решения ряда проблем этой категории больных.

5. Создание сети национальных центров осуществления научной деятельности одновременно с предоставлением высококвалифицированной медицинской помощи. На сегодня создан Национальный институт рака и готовятся проекты постановлений о создании еще пяти подобных центров.

Начав свою деятельность Инвентаризация системы здравоохранения (кадры, оборудование, материально-техническое обеспечение), которое длится до сих пор, обнаружила достаточно много проблем. В ее процессе выяснилось, что из госсобственности исчезли даже целые предприятия.

При участии руководства Минздрава Украины во всех регионах проведены коллегии Управлений здравоохранения облгосадминистраций, где подбиты итоги деятельности медицинской отрасли в 2007 году и презентованы новые приоритеты работы. Учитывая интерес граждан к вопросу объемов финансирования отечественной медицины, МОЗ Украины информирует:

"С целью улучшения финансирования здравоохранения Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины":

- расходы общего фонда на здравоохранение установлены в размере 29 млрд.грн, что на 5,9 млрд.грн, или на 25,6% больше по сравнению с 2007 годом;

- расходы местных бюджетов на здравоохранение на 2008 г. обсчитаны в сумме 22,6 млрд.грн, что на 4,8 млрд. грн. (27%) больше плановых назначений 2007 года;

- расходы на здравоохранение на душу населения в 2008 г. предусмотрено в размере 622,7 грн. против 492,4 грн.2007 г., что на 26,5% больше;

- объемы расходов на выполнение государственных целевых программ и комплексных мероприятий в 2008 году увеличены на 309,2 млн.грн.

На протяжении января-февраля 2008 года обеспечено 100% финансирования ко плановым назначениям заведений и учреждений, подчиненных Минздравом Украины (профинансировано на 555,2 млн.грн.).

С целью повышения социальной защиты медицинских работников предусмотрено повышение размера минимальной зарплаты работникам здравоохранения на протяжении текущего года. Постановлением Кабинета министров Украины от 25.02.2008 №574 с 1 ноября в 2008 г. внедрена оплата их труда за коэффициентами ІІІ этапа Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов. При инициативе Минздрава Верховной Радой Украины принят закон, который вступит с 1 января 2009 г., которым внесены изменения к статье 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении. Таким образом, дополнительно будет предоставляться ежегодный 3-дневной отпуск главным врачам и медсестрам амбулаторий, расположенных в сельской местности, медсестрам общей практики-семейной медицины, руководителям амбулаторий и отделений семейной медицины.

Выделенных средств недостаточно для 100-процентного удовлетворения потребностей медицинской отрасли. Вместе с тем, по мнению министра здравоохранения Василия Князевича, первые шаги уже сделаны. Минздравом Украины инициировано возобновление надбавки за выслугу лет и добросовестный труд, выплату материальной помощи на оздоровление в размере одного должностного оклада на год, надбавки в размере 20% должностного оклада медработникам, которые работают в сельской местности, других поощрительных выплат и отмену применения налоговой социальной льготы при предоставлении льгот на жилищно-коммунальные услуги для медработников в 2008 году.

Министерством разработан также ряд законодательных актов, призванных внедрить страховую медицинскую помощь, проект отраслевой программы стандартизации медицинской помощи на период до 2010. Подготовлена также Концепция управления качеством медицинской помощи в здравоохранении на период до 2010 г. и много других жизненно необходимых для медицинской отрасли документов.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич подчеркивает: "Здоровье не зависит от политических вкусов, его не купишь за деньги, это - наибольшая ценность для каждого человека. По моему убеждению, проблема здоровья нации должна объединить богатых и бедных, политических союзников и оппонентов, все ветви государственной власти. В вопросе здравоохранения не должно быть политических цветов. Я призываю всех поддержать действующее Правительство в реформировании запущенной за много лет системы здравоохранения".