В Киеве развивают патронатную форму воспитания детей-сирот

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказала заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко на встрече с представителями Всемирного детского фонда и Международной благотворительной организации «Партнерство «Каждому ребенку».

Отмечается, что эксперимент по внедрению патронатной формы воспитания начался в столице в 2012 году. В декабре 2014 года решением Киевского городского совета реализация проекта была продолжена с утверждением расходов из городского бюджета, начиная с 2015 года. Так, в этом году выделено 400 тыс. грн из местного бюджета. Эксперимент имеет целью обеспечить семейный уход и воспитание детей, временно разлученных со своими семьями, не допустить размещения их в интернатах и детских домах.

«Полгода отдаляет нас от предыдущей встречи с представителями Всемирного детского фонда. За это время мы приложили максимальные усилия для того, чтобы распространить в городе услуги семейного патроната, перевести финансирование на местный бюджет. Благодаря Фонду и нашим друзьям - «Партнерству «Каждому ребенку», мы имеем возможность внедрять лучший европейский опыт развития услуг, дружественных к ребенку и семье, в частности услуги временного семейного патроната для детей, которые некоторое время не могут быть в своей семье», - отметила Старостенко.

По ее данным, всего под «патронат» в Киеве временно было устроено 14 детей, из которых 4 детей вернулись в биологические семьи, 5 детей усыновлены, 4 ребенка переданы под опеку, 1 ребенок устроен в приемную семью.

Как отмечается в сообщении КГГА, заместитель Генерального секретаря Всемирного детского фонда Бритта Холмберг, региональный менеджер Фонда Сюзанна Драгборг отметили эффективные результаты внедрения услуг семейного воспитания в столице Украины. Представители благотворительной организации отметили, что Киев является передовым городом по внедрению патронатного воспитания в Украине и удачным примером для подражания для других городов.

Также сообщается, что в настоящее время, для того, чтобы вывести семейный патронат на общегосударственный уровень, уже зарегистрирован и находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины соответствующий законопроект.