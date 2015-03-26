Усиленный рост волос свидетельствует о гормональных нарушениях

Как бороться с нежелательной "растительностью" на лице? Многие женщины пытаются сбривать усы подобно мужчинам - ни в коем случае не делайте этого. В отличие от мужчин, вы можете добиться только раздражения, покраснения и дальнейшего роста еще более жестких волос, пишет nashamama.com.

Прежде, чем начинать процедуры по избавлению от усов, сходите к врачу-эндокринологу - он определит, не вызван ли рост усов гормональными нарушениями. Если нарушения будут выявлены - вам назначат лечение. Если вы здоровы, но усы растут - ознакомьтесь с несколькими эффективными способами их удаления.

Вы можете удалить усы с помощью крема для депиляции - это просто, быстро и удобно. Но крем для депиляции может вызвать раздражение чувствительной кожи над губой - поэтому этот метод подходит далеко не всем и не всегда.

Меньше воздействия на кожу будет, если вы используете восковую или сахарную эпиляцию. Нанесите сахарную смесь или воск на верхнюю губу, подождите, а затем резко снимите. После использования воска для предупреждения покраснений воспользуйтесь смягчающим кремом.

Если у вас нет серьезных усов, но беспокоят отдельные волоски над верхней губой - вам помогут щипчики для выщипывания бровей. Просто вытащите ненужные волоски. Этот метод не подойдет обладательницам густых усов, а в случае редких волосков он вам эффективно поможет.