Штаб Ахметова: 60% переселенцев с востока Украины - это женщины и дети

Более 150 тысяч детских наборов выдал Гуманитарный штаб Ахметова. Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Помощь выдается на территории зоны проведения АТО, в городах на линии огня и в городах, подконтрольных украинской власти, где проживают переселенцы. Также помощь передается родителям, которые выехали из городов на линии огня в ближайшие города, подконтрольные украинской власти, это такие города как Славянск, Мариуполь, Северодонецк, а также Краматорск, Артемовск, Старобельск и другие.

«60% переселенцев – это женщины и дети. По заданию Рината Ахметова, его Гуманитарный штаб уделяет особое внимание именно этой категории жителей Донбасса. Именно по этой причине была создана программа «Поможем детям», в рамках которой мы обеспечиваем детей от рождения до 2 лет детским питанием. В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжит оказывать помощь детям, мы планируем отправить еще 30 тысяч детских наборов в Донецкую и Луганскую области», - прокомментировал Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Напомним, что наборы делятся на 2 возрастные категории детей – от 0 до 1 года (в состав входят детские смеси и каши, манная крупа, фруктовые и овощные пюре) и от 1 года до 2 лет (в составе овсяные хлопья, манная крупа, детские каши, фруктовые и овощные пюре).