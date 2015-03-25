За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения", - сказал Лысенко.