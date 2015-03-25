За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих
14:44, 25 марта 2015Страна
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко
За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих, погибших нет / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения", - сказал Лысенко.
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