87 детей из Луганской области отправились на отдых в Словакию
11:55, 25 марта 2015Страна
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На днях еще 87 детей из Луганской области отправились в Словакию на отдых
Детей примут в специальном санатории канцелярии Национального совета Словакии, который предназначен для отдыха словацких парламентариев
УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, поездка стала результатом договоренности посольства Украины в Словацкой Республике, Москаля и председателя Национального совета Словацкой Республики Петера Пеллегрини.
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В состав группы вошли преимущественно ученики-переселенцы из Северодонецка. Детей примут в специальном санатории канцелярии Национального совета Словакии, который предназначен для отдыха словацких парламентариев. Срок пребывания детей - до 3 апреля.
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