Полезные свойства натуральных масел

Британские медики рекомендуют тем, у кого повышенное давление, употреблять горсть орехов, половинку авокадо или 4 столовых ложки оливкового масла в день. Любые орехи (кроме арахиса, который по сути орехом не является) содержат так называемый "хороший" холестерин, помогающий снижать уровень "плохого" холестерина в крови и освобождать сосуды от холестериновых бляшек.

Натуральные растительные масла, очищая кровь от холестерина, нормализуют давление и снижают риск инсульта, инфаркта. Приятный бонус от регулярного употребления растительных масел – постепенное избавление от лишнего веса и высокий уровень энергии.