Закон о трансплантации в Украине устарел и требует изменений - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорили участники круглого стола «Проблемы законодательного сопровождения трансплантации в Украине», который состоялся в Минздраве Украины.

По словам главного трансплантолога Украины ректора Запорожской академии последипломного образования Александра Никоненко, сегодня в Украине действует Закон «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку», принятый в 1999 году.

"За 16 лет произошли изменения в сфере здравоохранения, соответственно в положениях закона появились пробелы и недостатки. Поэтому есть потребность в новой редакции. Проблемы касаются несовершенного государственного регулирования медицинских учреждений, противоречивого положения Закона о презумпции несогласия стать донором анатомических материалов в случае своей смерти, низкое доверие населения к процедуре, отсутствие достаточно количества медицинских учреждений, которые могут обеспечивать оказание качественной медицинской помощи больным и другие", - сказал Никоненко.

Участники круглого стола также отметили, что процедура получения анатомических материалов обременена и предполагает двоякую трактовку, что открывает двери злоупотреблением. Изменение условий и порядка трансплантации позволит значительно увеличить количество органных и тканевых трансплантаций, снизит социальное напряжение в обществе и улучшит международный имидж Украины, подчеркивали эксперты.

Круглый стол прошел при участии специалистов Национального института хирургии и трансплантологии. им. О.О. Шалимова, Института сердца, Киевского центра трансплантации костного мозга, Национального медицинского университета имени А.О. Богомольца, НДСБ «ОХМАТДЕТ».