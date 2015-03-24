Как выживают вынужденные переселенцы из Донбасса

Уже несколько месяцев они кочуют по родственникам в разных уголках Донбасса. Единственный источник выживания для них, как и тысяч других семей региона, - наборов выживания от Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Татьяна и Кирилл в один миг лишились прочной почвы под ногами в родном городе. С началом боевых действий мужчина потерял работу, а Татьяна – социальные выплаты на ребенка. Помимо декретных, она получала и пособие на ребенка-инвалида.

Такой статус Максим получил в годик. У крохи случился ишемический инсульт. Сейчас родители всеми силами стараются поставить мальчика на ноги. «Раз в несколько месяцев мы проходим реабилитацию в специальном центре в Одессе. Это медикаментозный курс и процедуры: плаванье, массаж, специальная гимнастика, - рассказывает Татьяна. – В нынешних условиях это сложно делать, но мы стараемся не прерывать лечение. Медики идут нам навстречу, понимая наше финансовое положение, и берут ребенка на реабилитацию бесплатно. А на лекарства ищем средства самостоятельно, пока еще выручают родные и друзья».

Потеряв работу в Донецке, и с целью уберечь Максима от психологической травмы из-за непрекращающихся обстрелов города, семья выехала к родственникам на юг области, в Мангуш. «Там приютили родственники. Периодически тоже самое делают родные в Одессе, когда мы приезжаем на реабилитацию. Скитальцы, одним словом. И самое страшное, никто не знает, когда все это закончится, - делится женщина. – Муж безуспешно пытается найти работу. В лучшем случае – это временная подработка, за которую не всегда даже расплачиваются. Выживаем за счет гуманитарной помощи Штаба Рината Ахметова. Особенно спасает детское питание, которое сейчас очень сложно купить».

Наш звонок застал семью в Одессе. Там заканчивается очередной курс реабилитации для маленького Максима. Сегодня малыш учился плавать. Такие занятия ему необходимы, чтобы разработать, пораженную после инсульта параличом, ручку. А еще чтобы не вспоминать о том, что дома война, которая ему часто снится. На днях семья вернется в Мангуш. Снова начнутся поиски выхода из ложившейся ситуации: обивание порогов соцслужбы, поиски работы, стояние в очереди за гуманитаркой. По словам женщины: «Борьба за выживание с надеждой на лучшее».