За минувшие сутки в зоне АТО 8 военных получили ранения

13:10, 24 марта 2015
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 8 получили ранения / Фото: УНИАН

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в ходе боевых столкновений мы потеряли одного украинского военного, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.

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