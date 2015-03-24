За минувшие сутки в зоне АТО 8 военных получили ранения
13:10, 24 марта 2015Страна
45
Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 8 получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, восемь получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в ходе боевых столкновений мы потеряли одного украинского военного, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter