За минувшие сутки в зоне АТО 8 военных получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в ходе боевых столкновений мы потеряли одного украинского военного, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.