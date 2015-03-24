В Киеве презентована Концепция социальной педиатрии

В НМАПО им. П.Л. Шупика состоялась научно-практическая конференция «Медико-социальные аспекты диагностики лечения и реабилитации заболеваний у детей», которая собрала широкий круг специалистов, занимающихся вопросами охраны здоровья детей.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в конференции приняло участие более 800 участников, среди которых главные специалисты территориальных органов здравоохранения по специальностям «Педиатрия» и «Детская неврология», «Психиатрия», руководители детских больниц, домов ребенка, реабилитационных центров.

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Заместитель Министра здравоохранения Украины Алена Терещенко отметила, что приоритетом государственной политики остается охрана материнства и детства.

"Правительство работает над внедрением новейших европейских стандартов не только в отношении профилактики, диагностики и оказания медицинской помощи детям и женщинам, а также занимается вопросами интегрального подхода к медико-социального сопровождения детей с особыми потребностями, новыми стандартами определения инвалидности у детей и вопросам реабилитации, которые обсуждались в ходе конференции", - сказаа Терещенко.

В рамках научно-практической конференции состоялся симпозиум, посвященный организации системы и методы медико-социальной реабилитации детей с особыми потребностями.

Была презентована Концепция социальной педиатрии (медико-социальной реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности).

В рамках Симпозиума прошел межведомственный круглый стол с участием представителей Минздрава Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства труда и социальной политики Украины с обсуждением актуальных вопросов реабилитологии, концепции социальной педиатрии и проектов приказов МОЗ Украины относительно развития центров реабилитации и «Об утверждении перечня заболеваний и патологических состояний, дающих право на установление инвалидности детям».