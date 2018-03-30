Туберкулез открывает свое лицо

В Украинском Доме в Киеве, при содействии Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Бюро ВОЗ в Украине, работает фотовыставка, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Эта болезнь - особенная проблема для Донецкого региона. Фотографии сделаны сотрудниками ВОЗ.

Фтизиатры Донецкой областной клинической туберкулезной больницы констатируют - сейчас в Донецкой области каждые восемь часов один человек умирает от туберкулеза. Каждые 2,5 часа в области регистрируется новый больной.

Заболеваемость туберкулезом в Донецкой области на 15-25% выше среднеукраинского показателя в силу самой высокой урбанизации и плотности проживания населения, подчеркивают специалисты.

К сожалению, в нашей стране к таким больным относятся с предубеждением, поэтому с большим трудом удалось уговорить больных туберкулезом открыть свое лицо перед фотокамерами, но безрезультатными остались просьбы рассказать свою «историю болезни».

Хотя, по словам министра здравоохранения В.Князевича, в целом по Украине всплеска детской заболеваемости туберкулезом не наблюдается, ситуация в Донецком регионе такова, что каждые 15 минут, по словам донецких фтизиатров, туберкулезной палочкой инфицируется один ребенок.

По информации министра здравоохранения Украины В.Князевича, в Украине остается высокий уровень заболеваемости среди врачей-фтизиатров.

Начальник отдела медицинского обеспечения и эпидемиологического контроля управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний Владимир ШАЛАШНЫЙ отметил, что сеть учреждений уголовно-исполнительной системы Донецкой области наиболее крупная в Украине и включает 20 учреждений, в которых содержится более 20 тыс. осужденных и за последние три года среди заключенных в два раза снизился показатель заболеваемости активным туберкулезом.

Без солидной поддержки государства проблему распространения епидемии туберкулеза решить невозможно.

Наталия Максименко