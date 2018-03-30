Туберкулез открывает свое лицо
С огромным трудом удалось уговорить больных туберкулезом открыть свое лицо перед фотоаппаратом, но безрезультатными остались просьбы рассказать свою «историю болезни»... Фоторепортаж
В Украинском Доме в Киеве, при содействии Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Бюро ВОЗ в Украине, работает фотовыставка, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Эта болезнь - особенная проблема для Донецкого региона. Фотографии сделаны сотрудниками ВОЗ.
|Открытие выставки состоялось с участием директора по внешним связям Благотворительного фонда "Развитие Украины" Власты Шовковской, президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки и директора Бюро ВОЗ в Украине Игоря Поканевича
Фтизиатры Донецкой областной клинической туберкулезной больницы констатируют - сейчас в Донецкой области каждые восемь часов один человек умирает от туберкулеза. Каждые 2,5 часа в области регистрируется новый больной.
|Пациент Горловский противотуберкулезный диспансер. Донецкая область 2007 год
|Плевральная пункция туберкулезному больному в Горловском противотуберкулезном диспансере. Донецкая область 2007 год
К сожалению, в нашей стране к таким больным относятся с предубеждением, поэтому с большим трудом удалось уговорить больных туберкулезом открыть свое лицо перед фотокамерами, но безрезультатными остались просьбы рассказать свою «историю болезни».
Пациент Херсонского областного противотуберкулезного диспансера. 2007 год
Хотя, по словам министра здравоохранения В.Князевича, в целом по Украине всплеска детской заболеваемости туберкулезом не наблюдается, ситуация в Донецком регионе такова, что каждые 15 минут, по словам донецких фтизиатров, туберкулезной палочкой инфицируется один ребенок.
|В игровой комнате детского отделения Донецкой областной клинической туберкулезной больницы 2007 году
По информации министра здравоохранения Украины В.Князевича, в Украине остается высокий уровень заболеваемости среди врачей-фтизиатров.
|Врач-лаборант. Туберкулезная больница в Ждановской исправительной колонии № 3. Донецкая область 2007 год
Начальник отдела медицинского обеспечения и эпидемиологического контроля управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний Владимир ШАЛАШНЫЙ отметил, что сеть учреждений уголовно-исполнительной системы Донецкой области наиболее крупная в Украине и включает 20 учреждений, в которых содержится более 20 тыс. осужденных и за последние три года среди заключенных в два раза снизился показатель заболеваемости активным туберкулезом.
Без солидной поддержки государства проблему распространения епидемии туберкулеза решить невозможно.
|Такова печальная реальность. Макеевский городской противотуберкулезный диспансер. Донецкая область 2007 год
В этих пробирках - культуры микобактерий туберкулеза
Наталия Максименко