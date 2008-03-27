Коллегия в Минздраве Украины ”Итоги деятельности отрасли здравоохранения за 2007 год”
28.03.2008 г., в 11.00 состоится расширенное заседание итоговой коллегии Министерства здравоохранения Украины.
Тема мероприятия: "Итоги деятельности отрасли здравоохранения за 2007 год".
Участие в заседании принимают:
Министр здравоохранения Украины Василий Князевич;
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева;
Президент Академии медицинских наук Украины Александр Возианов;
Председатель ЦК профсоюза работников здравоохранения Тамила Казарина;
Народные депутаты Украины;
Представители Правительства и Секретариата президента Украины.
Руководители Управлений здравоохранения областных государственных организаций всех областей Украины, АР Крым, г. Киева и г. Севастополя;
Событие состоится в большом зале коллегий МОЗ Украины по адресу:
г. Киев, ул. Грушевского, 7, 2 этаж.
Аккредитация представителей СМИ осуществляется 27 марта в 2008 г. с 14.00 до 18.00 за тел. 253-69-75, 253-02-25.