Коллегия в Минздраве Украины ”Итоги деятельности отрасли здравоохранения за 2007 год”

28.03.2008 г., в 11.00 состоится расширенное заседание итоговой коллегии Министерства здравоохранения Украины.

Тема мероприятия: "Итоги деятельности отрасли здравоохранения за 2007 год".

Участие в заседании принимают:

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич;

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева;

Президент Академии медицинских наук Украины Александр Возианов;

Председатель ЦК профсоюза работников здравоохранения Тамила Казарина;

Народные депутаты Украины;

Представители Правительства и Секретариата президента Украины.

Руководители Управлений здравоохранения областных государственных организаций всех областей Украины, АР Крым, г. Киева и г. Севастополя;

Событие состоится в большом зале коллегий МОЗ Украины по адресу:

г. Киев, ул. Грушевского, 7, 2 этаж.

Аккредитация представителей СМИ осуществляется 27 марта в 2008 г. с 14.00 до 18.00 за тел. 253-69-75, 253-02-25.