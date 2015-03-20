Германия забрала на лечение еще 17 раненых украинских бойцов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», в частности, сегодня, 20 марта, в международный аэропорт Борисполь прибыл самолет Бундесвера для медицинской эвакуации.

16 раненых бойцов пройдут курс лечения в четырех военных госпиталях, а один, в соответствии с договоренностями волонтерских организаций, в гражданской клинике.

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Это уже не первая помощь немецкого правительства для Украины в медицинской сфере. Несколько десятков украинцев уже прошли лечение в медицинских учреждениях Германии. Еще трое до сих пор проходят курс лечения и реабилитацию.

Кроме Германии оказывать гуманитарную помощь Украине готовы и другие страны Северного альянса. Вчера получено подтверждение от НАТО о готовности продолжать программу помощи раненым Украины. В частности, больницы Греции готовы принять на лечение 21 раненого.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы президента Украины, по состоянию на 16 марта на лечении в Германии находились 44 гражданина Украины, которые получили тяжелые ранения на Майдане и в зоне АТО. Финансирование расходов, связанных с транспортировкой в обоих направлениях, лечением и реабилитацией, осуществлялось немецкой стороной.