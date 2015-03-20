Определены кандидаты на должность директора Национального института рака

Как сообщила УНИАН в МОЗ, в определенный комиссией период подачи документов в ведомство поступило 18 заявлений от кандидатов на должность директора Национального института рака. Анализ представленных документов дает право на участие в отборе всем кандидатам.

Список кандидатов (в порядке даты подачи документов):

1. Осинский Дмитрий Сергеевич.

2. Мишалов Владимир Григорьевич.

3. Проценко Владимир Васильевич.

4. Евтушенко Олег Иванович.

5. Думанский Юрий Васильевич.

6. Тодуров Иван Михайлович.

7. Анищенко Андрей Александрович.

8. Литвиненко Александр Александрович.

9. Михайлович Юрий Осипович.

10. Колесник Елена Александровна.

11. Киркилевский Станислав Игоревич.

12. Щепотин Игорь Борисович.

13. Горицкий Алексей Васильевич.

14. Манжура Елена Петровна.

15. Ещенко Елена Григорьевна.

16. Смоланка Иван Иванович.

17. Байдо Сергей Викторович.

18. Зуб Валерий Алексеевич.

Все эти кандидаты 26 и 27 марта 2015 года в Минздраве Украины будут иметь возможность презентовать членам комиссии собственный план развития Национального института рака. По результатам собеседований комиссия должна отобрать не менее трех претендентов и представить их кандидатуры Министру здравоохранения Украины для принятия решения о назначении директора (согласно пункта 7.2. Устава Национального института рака, утвержденного приказом МЗ Украины от 17.01.2015 г. № 14).

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Напомним, что приказом МЗ Украины от 24.02.2015 г. №17-о «О проведении открытого отбора кандидатов на должность директора Национального института рака» создана комиссия по вопросам открытого отбора кандидатов на должность директора Национального института рака в состав которой вошли специалисты министерства, ученые, ведущие онкологи, представители трудового коллектива институт и общественных организаций.

На первом заседании комиссии 27 февраля 2015 года было принято решение о подаче от претендентов в МОЗ Украины с 2 по 17 марта 2015 года необходимых документов и заявления с просьбой рассмотреть кандидатуру на должность директора Национального института рака.