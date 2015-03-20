Полезные свойства зеленых яблок

Регулярное употребление яблок способствует нормализация деятельности пищеварительной системы, повышает аппетит и препятствует появлению запоров. Содержание в яблоках до 50 мг хлорогеновой кислоты обеспечивает нормальную деятельность печени.

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Яблочная, лимонная и винная кислоты, которые в достаточно большом количестве содержатся в яблоках, а также высокое содержание дубильных веществ способны остановить процессы брожения и гниения в кишечнике. Для профилактики нарушений работы желудочно-кишечного тракта с утра необходимо натощак съедать 1-2 яблока.

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Дубильные вещества помогают при профилактике мочекаменной болезни. Они не позволяют солям мочевой кислоты выпадать в осадок. Свежий яблочный сок, если пить его за 20 мин до еды поможет предотвратить желчнокаменную болезнь и повысить кислотность. Пектин, который в большом количестве содержится в яблоках, способен связывать вредные для здоровья вещества — свинец и мышьяк и способствует очищению организма. А нерастворимые волокна, к примеру, полезны при лечении запоров, поскольку выводят опасные для организма человека соединения, способствуя снижению уровня развития раковых заболеваний.