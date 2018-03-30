Соска - причина кариеса у детей

В последнее время на прием к детскому стоматологу родители приводят своих 1-2-летних малышей, у которых едва прорезались зубки. К сожалению, часто у этих маленьких пациентов уже есть кариес. Странно, но причиной всему в таком возрасте является обычная соска. Малыши, лишь поднявшиеся на ноги, не могут выразить свои ощущения боли, не способны понять, что им мешает с наслаждением есть кашу, грызть яблоко, не дает спокойно спать. Чтобы успокоить ребенка, взрослые обычно делают так: под рукой всегда есть бутылка с соком или сладким чаем или соска, которую можно макнуть в мед и дать ребенку. Дети успокаиваются, насосавшись чего-то сладкого. Успокаиваются и взрослые. Но этого делать не следует. Грудное выкармливание - здоровые зубы Прежде всего, родителям нужно не забывать, что наилучшим методом выкармливания малыша является грудное. Его преимущества бесспорны и давно доказаны. Не останавливаясь на всех преимуществах грудного выкармливания, отметим лишь те, которые имеют благоприятное влияние на правильное формирование у ребенка челюстей, прикуса, функций дыхания, глотания, а следовательно, и жевание. Чтобы наесться, ребенку нужно хорошо потрудиться: для младенца сосать грудь - тяжелая работа, во время которой напрягаются разные группы мышц, органов ротовой полости, глотки и гортани.

Молоко матери обеспечивает ребенку "пассивный иммунитет". А кроме этого, даже без научного доказательства всем понятно, что "с молоком матери" ребенок получает не только белки, углеводы, жиры и иммуноглобулины. Психологический контакт ребенка и матери во время этого интимного процесса не менее важен, хотя, возможно, меньше изучен.

Осторожно: соска!

Вместе с тем в последнее время детей все чаще переводят на искусственное выкармливание. Именно в таких ситуациях появляется риск развития стоматологических заболеваний. Нарушение в зубно-челюстной системе ребенка во время искусственного выкармливания с помощью соски очень быстро проявляется и является очевидными даже для неспециалистов.

Что же происходит в ротовой полости ребенка во время неправильного пользования соской? В первую очередь, при постоянном употреблении рафинированных углеводов (в частности глюкозы), которые во время своего распада создают кислую среду, "мишенью" кариеса является незрелая маломинерализованная эмаль.

Во-вторых, на такой эмали развиваются кислотворные микроорганизмы, которые тоже разрушают эмаль молочных зубов.

В-третьих, очень портят эмаль сладкие напитки, особенно богатые органическими кислотами (многообразные соки и тому подобное).

Как проявляется "сосковый кариес" Что же могут увидеть родители, заглянув в рот малышу? Зубы, которые прорезались блестящими и белыми, тускнеют, на них появляются белые и желтоватые пятна, временами от них отпадают частицы эмали. Сначала на поверхности зубов, потом на коронке зуба появляются маленькие, а в дальнейшем и большие полости. Иногда зубы ломаются, а на их месте остаются желтоватые обломки корней.

Это происходит достаточно быстро, сопровождается болью во время кормления, ребенок становится беспокойным, отказывается от еды, плохо спит. В последующем возле пораженных зубов на деснах могут появиться отеки, покраснения, даже гной. Такое поражение зубов называется быстротекущим кариесом, который иногда образно называют "кариесом соски", "сосковым кариесом". Он достаточно часто осложняется другими, уже воспалительными процессами - воспалением мягкой ткани зуба пульпы (пульпитом) и периодонта (периодонтитом). Бывают еще и более тяжелые осложнения - лимфаденит, абсцесс, флегмона.

Такое патологическое состояние зубов, которые диагностируются как быстротекущий кариес, является некомпенсированным процессом. Врач сообщает родителям, что лечить 1-1,5-летнего ребенка чрезвычайно тяжело, к тому же, лечение будет малоэффективным. И он прав: хотя врач никогда не откажет в помощи пациенту, но радикально изменить ситуацию в ротовой полости сам врач не сможет.

"Инструкция" к соске

И, в конце, годовалый ребенок еще не способен к самостоятельным гигиеническим процедурам: он не умеет не то что чистить зубы, а даже споласкивать рот после каждого приема пищи.

Что же делать? Отказаться от соски? Нет. Следует лишь использовать ее по "инструкции". А она достаточно простая:

1. Отверстие в соске должно быть не очень малым, чтобы ребенок не перенапрягался во время еды и не долго сосал. Отверстие не должно быть и слишком большим, чтобы кормление не было слишком быстрым, и чтобы ребенок не глотал воздух.

2. Перед использованием соску нужно кипятить, чтобы предотвратить грибковые и бактериальные заболевания слизевой оболочки ротовой полости.

3. Нельзя кормить ребенка лишь соской: следует приучать его к ложке, постепенно сокращая количество кормлений с помощью соски.

4. После каждого приема пищи следует помочь ребенку сполоснуть рот или промыть ротовую полость теплой водопроводной водой.

Родители должны хорошо знать, чего в любом случае не следует делать во время кормления ребенка соской:

- смазывать соску медом, варением, сгущенкой - именно это является причиной развития кариеса молочных зубов;

- брать соску себе в рот перед тем, как давать ее ребенку;

- позволять сосать сладкие растворы или соки во время сна.

Если правильно пользоваться соской, ребенок вырастет здоровым, спокойным, у него сформируется правильный прикус, исчезнет грозный местный фактор риска кариеса. Ваш малыш будет правильно дышать, четко говорить, хорошо пережевывать еду, улыбаться красивой улыбкой.