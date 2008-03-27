Как обезопасить себя от глистов?

Некоторые паразиты погибают при длительном замораживании. Однако для борьбы с ними необходим мощный холодильник и годы ожидания. Некоторые паразиты погибают при нагревании до 60ºС, но почти все – при доведении воды до кипения, т.е. нагреве продукта до 100ºС, а все – при кипячении на протяжении 30-40 минут. Поэтому один из путей борьбы – достаточная термическая обработка продуктов. Статистика свидетельствует, что не все паразиты, попавшие в организм, будут в нем паразитировать. При их внедрении в организм начинает работать неспецифический иммунитет. Один из факторов защиты – обеспеченность организма витамином А. При наличии гиповитаминоза А в организме развивается более 95% попавших паразитов, а при нормальной обеспеченности – чуть больше 20%. А при соблюдении других гигиенических рекомендаций и небольшой инвазии носительство может и не возникнуть. Обеспечить организм витамином А можно через регулярное употребление соков фреш из моркови, свеклы, тыквы. Поможет и сезонное употребление томатов, абрикосов, персиков, облепихи. Насытить организм антиоксидантами, одновременно обеспечив их усвоение из пищи, поможет регулярный прием комплексных антиоксидантов.