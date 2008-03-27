ЕС и Россия договорились о принципах диалога по содержанию пестицидов

Европейский Союз и Россия договорились о принципах диалога по содержанию пестицидов в продуктах питания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно безопасности растительных продуктов, экспортированных с ЕС в Россию в части остаточного содержания пестицидов, нитратов и нитритов.

В ЕС действуют унифицированные нормы на содержание в продуктах питания растительного происхождения остатков пестицидов, нитратов и нитритов, которые соответствуют международным стандартам в этой сфере.

В то же время в Российской Федерации определенные нормы установлены ниже показателей, разрешенных в Евросоюзе.

Подписанный меморандум определяет, каким образом будет строиться диалог между двумя сторонами в случае выявления Россией в импортированных из ЕС продуктах растительного происхождения больше остатков пестицидов, чем предусмотрено законодательством РФ.

Меморандум парафирован 28 февраля этого года.