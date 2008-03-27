Комитет Европарламента предлагает упорядочить донорство органов

Комитет Европарламента по вопросам охраны окружающей природной среды, здравоохранения и продовольственной безопасности предлагает упорядочить донорство органов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Адамоса АДАМУ (группа объединенных левых, Кипр), одобренного 26 марта на заседании комитета 60-ю голосами “за”, при одном воздержавшемся.

В документе отмечается, что трансплантация органов значительно выросла в странах-членах ЕС на протяжении последних лет. Вместе с тем, количество людей, нуждающихся в трансплантации, остается большим, нежели количество доступных для трансплантации органов.

В то же время депутаты убеждены в том, что донорство должно оставаться “четко некоммерческим”, а возможная плата за донорские органы может только взиматься для покрытия расходов, связанных с процедурой донорства органов.

“Любая коммерческая эксплуатация органов является неэтичной и несовместимой с большинством базовых человеческих ценностей”, - отмечается в документе.

В докладе отмечается, что торговля органами подрывает доверие к системе потенциальных добровольных доноров. В связи с этим, документом предусматривается призвать Еврокомиссию и страны-члены принять меры для предупреждения “трансплантационного туризма”, включая разработку рекомендаций для защиты самых бедных и наиболее уязвимых доноров от того, чтобы они не стали жертвами торговли органами. Кроме того, предлагается призвать страны-члены ЕС принять меры для предупреждения оплаты страховыми компаниями расходов, связанных с нелегальным получением органов для трансплантации.

Среди других мероприятий, Комитет предлагает внедрить Европейскую донорскую карточку, а также разрешить странам-членам назначать официального представителя для принятия решений относительно донорства после смерти лиц, готовых быть донорами.

Проект доклада также содержит призывы к Еврокомиссии способствовать развитию биотехнологий для уменьшения дефицита органов, необходимых для трансплантации.

Депутаты также считают необходимым создать “горячую телефонную линию” с единым номером, которая будет предоставлять информацию относительно доступных для трансплантации органов 24 часа в сутки.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен на обсуждение в сессионный зал Европарламента в апреле.