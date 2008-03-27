Лечение вируса папилломы

Диагностикой и лечением вируса папилломы занимается дерматовенеролог, вирусолог или уролог на основании характерной клинической картины. Диагностика папиллом

Остроконечные кондиломы отличаются от широких кондилом, возникающих вследствие вторичного сифилиса.

К классическим методам диагностики папилломы относятся:

• Цитологический метод (исследование мазков), обладает низкой чувствительностью (50-80%)

• Гистологическое обследование биоптатов

• Кольпоскопия (для оценки размеров и локализации поражения, для исключения инвазивного рака)

• Определение антител к вирусу папилломы человека (ВПЧ)

• Молекулярно-генетические методы – ДНК-диагностика (для выявления генома ВПЧ и типирование онкогенных и неонкогенных возбудителей).

Кондиломы в мочеиспускательном канале обнаруживаются только с применением метода уретроскопии.

Методы лечения папиллом

Основным критерием лечения вируса папилломы являются внешние признаки остроконечных кондилом, а не ДНК-диагностика.

В настоящее время существует множество способов лечения папиллом. Но ни один из них не является идеальным или универсальным. На данный момент универсального лечения, избавляющего от вируса папилломы, не существует – каждая из возможных методик имеет свои преимущества и недостатки.

Существующие методы лечения остроконечных кондилом по своей сути являются симптоматическими и преследуют цель не окончательного удаления, а уменьшения симптомов заболевания. Они не избавляют от вируса папилломы и не предупреждают дальнейшую передачу вируса папилломы. После любого метода лечения остроконечных кондилом возможны рецидивы, степень риска составляет около 30%.

На головке полового члена остроконечные кондиломы также удаляют хирургическим лазером.

Лечение папиллом, как правило, проводится в период обострения, причем только у специалиста, рекомендующего один из перечисленных способов:

• Медикаментозный (с помощью противовирусных препаратов)

• Механический – это может быть химическое прижигание, диатермокоагуляция (термоприжигание), криохирургия (вымораживание жидким азотом), хирургическое вмешательство (под местной анестезией срезают обычным или лазерным скальпелем)

• Радиоволновая и высокочастотная хирургия, признанные наиболее безопасными видами хирургии

• Иммуномодулирующая терапия, предотвращающая периоды обострения заболевания укреплением иммунной системы.

Профилактика папиллом

После избавления от папиллом человек остается носителем вируса в течение нескольких лет, поэтому в профилактическом плане необходимо оздоравливать весь организм в целом.