Рада упростила процедуру государственной регистрации лекарств и медизделий

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определен порядок осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий, а также устанавливается упрощенный порядок государственной регистрации этих лекарственных средств.

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Законом предусмотрен механизм привлечения специализированных организаций, осуществляющих закупки, к закупкам лекарственных средств и медицинских изделий на основании соглашения о закупке, которое будет заключено Министерством здравоохранения, и фиксировать осуществление закупочных процедур по правилам, установленным соответствующими специализированными организациями, осуществляющими закупки. Соответствующие соглашения не нуждаются в ратификации Верховной Радой Украины.

При этом функции Министерства здравоохранения Украины как главного распорядителя бюджетных средств не будут передаваться специализированной организации, осуществляющей закупки, она будет лишь предоставлять Министерству здравоохранения Украины услуги по организации и проведению закупки лекарственных средств и медицинских изделий и/или других услуг, связанных с закупкой (таможенное оформление, доставка конечным получателям и т.п.).

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Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и связанных с их закупкой услуг, которые могут закупаться по таким закупочным процедурам, а также особенности реализации механизма закупок лекарственных средств и медицинских изделий на основании соглашений со специализированными организациями, которые осуществляют закупки, заключаемых Министерством здравоохранения Украины, в том числе случаи, при которых процедура закупки специализированными организациями, которые осуществляют закупки, не будет применяться, а вместо нее будут использоваться процедуры, установленные Законом Украины "Об осуществлении государственных закупок", предполагается урегулировать постановлением Кабинета министров Украины. Постановление Кабинета министров Украины также будет предусматривать требования по опубликованию всей информации, необходимой для нормального функционирования указанного механизма, в частности обнародования информации о закупке на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины и на веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственных закупок, и обеспечения участия в закупках желающих субъектов хозяйствования.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предложенный законопроектом порядок осуществления закупок будет гарантировать недискриминацю и равенство доступа отечественных и зарубежных участников рынка к участию в таких закупках, равные, прозрачные и обоснованные квалификационные требования и критерии специализированных организаций, осуществляющих закупки, к участникам.

В частности, вносятся изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", обеспечивающие возможность ввоза лекарственных средств, которые будут закупаться на основании соглашения Министерства здравоохранения с соответствующей специализированной организацией, осуществляющей закупки, без необходимости получения лицензии на импорт лекарственных средств и без проведения государственного контроля качества таких лекарственных средств. Отмена этих регуляторных и контрольных процедур обосновывается тем, что качество таких лекарственных средств обеспечивается применением строгих процедур переквалификации поставщиков и самих лекарственных средств такими специализированными организациями.

Также вносятся изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", Закон Украины "Об основах осуществления государственной языковой политики", которые обеспечат возможность поставки лекарственных средств и медицинских изделий на территорию Украины в международной упаковке, то есть в упаковке с маркировкой и инструкцией, изложенными на языке оригинала - на языке, отличном от украинского, во избежание необходимости переупаковки таких лекарственных средств и медицинских изделий в упаковку, изготовленную специально для поставки в Украину, что позволит снизить цену на такое лекарственное средство и медицинское изделие. «При этом доступ врачей ко всей необходимой информации о лекарственном средстве или медицинском изделии (указанные лекарственные средства и медицинские изделия не будут поставляться через розничные аптечные сети потребителям) будет обеспечиваться путем закрепления в постановлении Кабинета министров Украины механизма сопровождения каждой партии поставленного лекарственного средства конечным получателям (лечебно-профилактическим и другим учреждениям) переводами инструкций по применению лекарственного средства в количестве, соответствующем количеству упаковок лекарственного средства, поставленного такому получателю, а также механизм сопровождения каждого поставленного медицинского изделия переводом инструкции по применению, и соответствующими положениями соглашения о закупке лекарственных средств и медицинских изделий, которое будет заключаться Министерством здравоохранения Украины со специализированной организацией, осуществляющей закупки, и договоров с поставщиками», - говорится в пояснительной записке.

В записке сказано, что «законом также предусматривается необходимость разработки ряда подзаконных актов для реализации его положений, в частности таких, которые обеспечат: возможность осуществления предварительной оплаты и расчетов по соответствующим соглашениям в установленные ими сроки, нераспространение процедуры декларации изменения оптово-отпускных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, закупаемые специализированными организациями, которые осуществляют закупки, учитывая необходимость обеспечения оперативности соответствующих закупок, а также то, что указанный механизм декларирования изменения оптово-отпускной цены не является необходимым в случае закупки за пределами Украины, поскольку сама процедура, применяемая специализированными организациями, которые осуществляют закупки, обеспечивает оптимальные цены, учитывая указанные выше особенности таких закупок, упрощенный порядок государственной регистрации, введение в обращение медицинских изделий, которые будут закупаться на основании соглашения Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, которые осуществляют закупки, возможность привлечения представителей специализированных организаций, осуществляющих закупки, и пациентских организаций к работе комиссий по разработке исходных данных, постоянной рабочей группы Министерства здравоохранения Украины по вопросам профильного сопровождения государственных закупок, проводимых с целью выполнения бюджетных программ, возможность осуществления расчетов Министерством здравоохранения Украина со специализированными организациями, которые осуществляют закупки, в иностранной валюте».