Большинство популярных антидепрессантов - бесполезны

Антидепрессанты нового поколения, к которым относится и такой популярный препарат, как флуоксетин, известный как Прозак, показывают свою эффективность только в наиболее тяжелых случаях депрессии. Эффект этих препаратов в большинстве остальных случаев, как утверждают ученые, сравним с эффектом плацебо. Группа ученых из Университета Халла (Hull University) провела анализ предоставленных американским Управлением по продуктам и лекарствам (FDA) опубликованных и неопубликованных данных проведенных клинических исследований, в которых рассматривалась эффективность четырех современных антидепрессантов – флуоксетина (Прозак), венлафаксина (Эффексор), нефазодона (Серзон) и пароксетина (Сероксат, Паксил).

Результаты данной работы позволяют утверждать, что положительный эффект вышеуказанных популярных медицинских препаратов у пациентов с депрессией (как умеренной, так и более тяжелой форм) не превышал эффективность плацебо. Только у небольшой группы пациентов с крайне тяжелой формой депрессии, как сообщил руководитель исследования Ирвинг Кирш (Irving Kirsch), данные препараты показали свою эффективность. Исследователи, основываясь на полученной в ходе исследования информации, подчеркивают, что большинству пациентов с депрессией назначение популярных антидепрессантов представляется нецелесообразным.

На сегодняшний день, согласно статистическим исследованиям, проведенным в различных странах мира, около 40 миллионов жителей планеты принимают антидепрессант Прозак, не смотря на то обстоятельство, что лекарства этой группы обладают рядом побочных эффектов. Как показывают исследования, в некоторых случаях антидепрессанты могут приводить к повышению риска самоубийств у пациентов подросткового возраста.

solvay-pharma.ru