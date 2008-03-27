В развитых странах растет число заболевания сифилисом

Американские исследователи встревожены тем, что в последнее время в развитых странах все чаще фиксируются случаи заболевания сифилисом, вызванные рискованным сексуальным поведением и использованием наркотиков. Большинство врачей не готовы к этой проблеме, которая, как казалось, уже давно потеряла свою актуальность.

Согласно недавнему исследованию с начала 21-го столетия в значительной мере увеличилось число людей, больных сифилисом в странах с высокими доходами населения. Этой венерической болезнью ежегодно заражается 12 миллионов человек во всем мире. Большинство случаев инфицирования происходит через половой контакт с больным. Беременные женщины могут передать эту болезнь своим детям.

В связи с результатами исследования, специалисты настаивают на необходимости возобновления активной профилактической работы по предотвращению случаев заражения сифилисом.

v.v.