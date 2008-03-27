От препарата ”Гепарин” умирают люди

В целях предотвращения увеличения количества жертв, Агентство по обеспечению безопасности лекарственных препаратов Китая предложило местным властям усилить контроль производства препарат «Гепарин», действующее вещество которого препятствует свертыванию крови. В США были зафиксированы 19 смертельных случаев из-за приема этого препарата.

Представители Администрации по контролю продуктов питания и лекарственных средств США настаивают на том, чтобы производители «Гепарина» проводили тщательное тестирование действующего вещества, применяемого в лекарстве. Поставщики сырого вещества также должны обратить внимание на серьезное тестирование и проверку своей продукции.

Ранее представители Агентства по обеспечению безопасности лекарственных препаратов Китая указали на то, что ответственность за качество «Гепарина» лежит на компаниях, которые занимаются поставкой действующего вещества. Как известно, гепарин добывают из слизистой оболочки кишечника свиней и других тканей животных. Обработкой вещества чаще всего занимаются небольшие, незарегистрированные частные группы.

Сразу несколько исследований, проведенных в США, указали на проявление опасных для жизни аллергических реакций у пациентов, принимающих «Гепарин». Подобные реакции также наблюдались в Германии. Это вынуждает производителей препарата в Китае принимать жесткие меры в отношении нелицензированных поставщиков действующего вещества гепарина.

Несмотря на 19 смертельных случаев, зафиксированных в США, власти Китая не подтверждают тот факт, что в поставляемых партиях «Гепарина» присутствует какое-либо загрязнение, опасное для жизни пациентов. Вероятно, Агентство по обеспечению безопасности лекарственных препаратов Китая проведет независимые исследования в целях установления достоверности данной информации.

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