Потеря обоняния ведёт к болезни Паркинсона

Если вы перестали ощущать аромат любимых духов, пора обратиться за консультацией к неврологу - это может являться ранним признаком болезни Паркинсона. Исследование Тихоокеанского научно-исследовательского института здоровья в Гонолулу на Гавайях, включавшее более двух тысяч человек, показало, что отсутствие способности идентифицировать запахи способствует развитию дегенеративной болезни. Медики зафиксировали, что пожилой возраст, потребление кофе в больших количествах и курение являются факторами риска для подобного симптома. Потеря обоняния в пять раз повышает риск познавательной дисфункции и дневной сонливости.

По предположениям врачей, потеря обоняния начинается между двумя и семью годами до диагноза. Как объясняют учёные, при этом в мозговых областях происходит постепенное вырождение нервов. Данная патология полностью не понята, но предполагается, что формирование тел Lewy, неправильных белков в нейронах, является маркером потери обонятельных функций. Обонятельные структуры - самые ранние мозговые области, затронутые вырождением Lewy и получающие новые нейроны в течение всей жизни. Неврологи медицинского центра Куакини в Гонолулу выявили, что нехватка гормона допамина вредит росту нервной клетки в этих структурах. Также эксперты полагают, что обонятельные дефициты непосредственно не связаны с нарушением работы подобных структур, а происходят в миндалине - области мозга, повреждённой при болезни Паркинсона и вовлеченной в функцию запаха в организме.

ami-tass.ru