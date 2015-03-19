Антимонопольный комитет проверит 30 аптечных сетей в связи с завышением цен

Антимонопольный комитет Украины проверит 30 аптечных сетей в связи с завышением цен в период ажиотажного спроса, сообщил исполняющий обязанности главы АМКУ Николай Бараш.

«По лекарствам сейчас готовится технологическая карта, получаем ответы из 30 аптечных сетей и посмотрим. Я думаю, что по какому-то количеству аптечных сетей, которые в этот период завышали цены, точно будут открыты дела», - сказал Бараш.

Также и. о. главы АМКУ отметил, что аналогичные проверки будут проведены на рынках нефтепродуктов и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в рамках изучения рынков социально важных товаров проанализировал ценовую ситуацию на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, подтвердил рост цен на этом рынке в среднем на 3,5% и рекомендовал субъектам хозяйствования воздержаться от необоснованного повышения цен.

Ранее специалисты комитета изучили ситуацию на рынке водоснабжения и контроля потребления воды, рекомендовав Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, провести дополнительную проверку счетчиков воды.