Средства, которые помогут избавиться от пигментных пятен

10:37, 18 марта 2015
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Хорошего эффекта можно достичь либо путем отбеливания кожи вокруг в случае белых или светлых пятен, либо замаскировать гипопигментацию с помощью макияжа, камуфляжа или средств для автозагара

Более стойкий эффект дают современные процедуры шлифовки кожи: лазеры и микродермабразия. Кроме аппаратных способов, применяются также следующие группы активных веществ, входящих в косметические средства: 

ингибиторы тирозиназы (фермента, участвующего в синтезе меланина) 

антиоксиданты 

вещества, которые отражают УФ-излучение или преобразуют его в тепло 

активные вещества, устраняющие уже имеющиеся пигментные пятна (вещества, разрушающие меланин), 

компоненты с регенеративным эффектом 

пилинги. 

Помимо прочего, на участках кожи, на которых имеется гиперпигментация, используются также особые средства для автозагара. С этой целью, например, применяется диоксиацетон – вещество, которое реагирует с молекулами поверхностного кератина. Так как это соединение входит в естественный обмен веществ человека, нанесение его в виде спрея на всю поверхность тела не представляет риска. 

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