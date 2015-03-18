Средства, которые помогут избавиться от пигментных пятен

Более стойкий эффект дают современные процедуры шлифовки кожи: лазеры и микродермабразия. Кроме аппаратных способов, применяются также следующие группы активных веществ, входящих в косметические средства:

ингибиторы тирозиназы (фермента, участвующего в синтезе меланина)

антиоксиданты

вещества, которые отражают УФ-излучение или преобразуют его в тепло

активные вещества, устраняющие уже имеющиеся пигментные пятна (вещества, разрушающие меланин),

компоненты с регенеративным эффектом

пилинги.

Помимо прочего, на участках кожи, на которых имеется гиперпигментация, используются также особые средства для автозагара. С этой целью, например, применяется диоксиацетон – вещество, которое реагирует с молекулами поверхностного кератина. Так как это соединение входит в естественный обмен веществ человека, нанесение его в виде спрея на всю поверхность тела не представляет риска.