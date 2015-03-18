Средства, которые помогут избавиться от пигментных пятен
Хорошего эффекта можно достичь либо путем отбеливания кожи вокруг в случае белых или светлых пятен, либо замаскировать гипопигментацию с помощью макияжа, камуфляжа или средств для автозагара
Более стойкий эффект дают современные процедуры шлифовки кожи: лазеры и микродермабразия. Кроме аппаратных способов, применяются также следующие группы активных веществ, входящих в косметические средства:
ингибиторы тирозиназы (фермента, участвующего в синтезе меланина)
антиоксиданты
вещества, которые отражают УФ-излучение или преобразуют его в тепло
активные вещества, устраняющие уже имеющиеся пигментные пятна (вещества, разрушающие меланин),
компоненты с регенеративным эффектом
пилинги.
Помимо прочего, на участках кожи, на которых имеется гиперпигментация, используются также особые средства для автозагара. С этой целью, например, применяется диоксиацетон – вещество, которое реагирует с молекулами поверхностного кератина. Так как это соединение входит в естественный обмен веществ человека, нанесение его в виде спрея на всю поверхность тела не представляет риска.