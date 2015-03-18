Фармацевтические компании должны сделать «широкий жест» - Яценюк

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

Яценюк подчеркнул, что бюджет обеспечит свою часть финансирования адресной помощи, однако и фармацевтические компании должны сделать «широкий жест» в деле организации такой помощи.

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«Из-за курсовой разницы и общей ситуации в стране нам надо помочь тем, кто плохо обеспечен, покупать лекарственные средства и медпрепараты. Есть два предложения: программа компенсации для малообеспеченных при покупке лекарственных средств и второе - «широкий жест» украинских фармацевтических компаний в помощи малообеспеченным покупать по низким ценам те препараты, которые более всего необходимы», - сказал Яценюк, отметив, что это крайне важно для людей.

Яценюк поручил руководству Минздрава, Минфина и Минсоцполитики уточнить списки нуждающихся и определиться с набором необходимых лекарств.

Как сообщал УНИАН, согласно новой политике правительства, а также в рамках выполнения договоренностей с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, Кабмин с 2015 году начал переход от централизованной системы предоставления льгот различным категориям граждан на предоставление адресной помощи наиболее нуждающимся гражданам.