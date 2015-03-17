Как справиться с гипотонией
Гипотоники очень любят поспать. И если в среднем человеку необходимо 6-8 часов сна, то тем, у кого давление «в минус» 9-12 часов - в самый раз. Их часто называют «сони, лентяи», а на самом деле долго спать и «лениться» по утрам - физиологическая потребность их организма
Вот несколько простых, но важных рекомендаций, которые помогут ощущать себя комфортней и бодрее уже с утра:
никогда не вставайте резко;
после пробуждения полежите еще несколько минут, двигая руками-ногами, и только потом медленно садитесь в кровати;
теперь, привыкнув к вертикальному положению, медленно вставайте;
именно так можно избежать головокружения и утренних обмороков;
выпивайте в течение дня около 2 литров жидкости;
ешьте 4-5 раз в день (питание должно быть витаминизированным с достаточным количеством пантотеновой кислоты, витаминов В, С, Е и др.);
так как у вас есть предрасположенность к гастритам с повышенной кислотностью, избегать копченых, пряных, жареных блюд.
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Гипотоники крайне плохо переносят статические нагрузки. Им необходимо движение - активность, которая повышают мышечный и сосудистый тонус, дает ощущение бодрости и новых сил. Потому так полезны занятия в бассейне, игровые виды спорта - теннис, волейбол, бадминтон.
Обязательно полюбите водные процедуры, массажи и гидромассажи! А еще контрастный душ, однако, осторожней с резкими температурными перепадами - их быть не должно.
Применять какие-то специальные лекарственные средства не рекомендуется. Наилучший вариант для гипотоника - адапрогены. Например, элеутерококк по 15-30 капель в первой половине дня, женьшень 15-25 капель, лимонник китайский 20-30 капель перед едой.
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И еще один «секрет»: гипотоники - люди в большинстве своем люди эмоциональные, ранимые, тонкие. Ведите с ними себя деликатно. Чаще приободряйте, не ругайте за медлительность и «сонливость».
Окружите их заботой и любовью. Чаще балуйте и уделяйте внимание. Они расцветут на глазах и есть немалая вероятность, что исчезнет психоэмоциональная составляющая, которая снижает их жизненный тонус.