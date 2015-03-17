Как справиться с гипотонией

Вот несколько простых, но важных рекомендаций, которые помогут ощущать себя комфортней и бодрее уже с утра:

никогда не вставайте резко;

после пробуждения полежите еще несколько минут, двигая руками-ногами, и только потом медленно садитесь в кровати;

теперь, привыкнув к вертикальному положению, медленно вставайте;

именно так можно избежать головокружения и утренних обмороков;

выпивайте в течение дня около 2 литров жидкости;

ешьте 4-5 раз в день (питание должно быть витаминизированным с достаточным количеством пантотеновой кислоты, витаминов В, С, Е и др.);

так как у вас есть предрасположенность к гастритам с повышенной кислотностью, избегать копченых, пряных, жареных блюд.

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Гипотоники крайне плохо переносят статические нагрузки. Им необходимо движение - активность, которая повышают мышечный и сосудистый тонус, дает ощущение бодрости и новых сил. Потому так полезны занятия в бассейне, игровые виды спорта - теннис, волейбол, бадминтон.

Обязательно полюбите водные процедуры, массажи и гидромассажи! А еще контрастный душ, однако, осторожней с резкими температурными перепадами - их быть не должно.

Применять какие-то специальные лекарственные средства не рекомендуется. Наилучший вариант для гипотоника - адапрогены. Например, элеутерококк по 15-30 капель в первой половине дня, женьшень 15-25 капель, лимонник китайский 20-30 капель перед едой.

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И еще один «секрет»: гипотоники - люди в большинстве своем люди эмоциональные, ранимые, тонкие. Ведите с ними себя деликатно. Чаще приободряйте, не ругайте за медлительность и «сонливость».

Окружите их заботой и любовью. Чаще балуйте и уделяйте внимание. Они расцветут на глазах и есть немалая вероятность, что исчезнет психоэмоциональная составляющая, которая снижает их жизненный тонус.